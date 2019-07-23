Министерство обороны Франции нанимает на работу писателей-фантастов. Военные хотят заглянуть в будущее

Созданное в прошлом году Агентство оборонных инноваций Франции объявило о наборе «красной команды», состоящей из футурологов и фантастов, для проработки сценариев развития мира.

«Эти сценарии будут включать потенциальные способы использования террористами или вражескими правительствами преимуществ передовых технологий <...> Научная супергруппа будет использовать ролевые игры и другие методы, чтобы подготовить свои прогнозы», – сообщает 23 июля издание Futurism со ссылкой на отчет Агентства оборонных инноваций.

Французские чиновники хотят знать, какие технологии понадобятся республике в будущем, чтобы правильно вложить средства в «запланированные инновации». Министр обороны Флоранс Парли заявила, что стране необходимо быть впереди в вопросе военных инноваций.

Работа «красной команды» из 4 – 5 человек будет финансироваться из бюджета министерства обороны.