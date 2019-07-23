ДТП на 140 миллионов долларов. Полиция обнаружила 273 килограмма наркотиков в фургоне, врезавшемся в их припаркованную машину

В Австралии полицейские задержали неаккуратного автолюбителя, который перевозил в коробках 273 килограмма синтетических наркотиков. Как сообщили в полиции 23 июля, водитель грузовика врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия.

Ryde detectives investigate $200 million car crash https://t.co/uYynfshenB pic.twitter.com/ORAdtxgfUu — NSW Police Force (@nswpolice) July 23, 2019

Уже спустя час виновника аварии задержали. При осмотре фургона выяснилось, что ДТП — не главная проблема. В коробках нашли 273 кг синтетических наркотиков на 140 миллионов долларов. 28-летнему австралийцу предъявлено обвинение в небрежном вождении и перевозке запрещенных веществ.