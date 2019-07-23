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Бизнес-трибуна
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23.07.2019 15:03
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PN-Premium: особый подход к премиальным покупателям

Компания «Петербургская Недвижимость» презентовала новый сервис — PN-Premium. Программа объединяет привилегии и уникальные опции, которые делают процесс приобретения квартиры быстрым, удобным, а также открывают доступ к эксклюзивной информации.

PN-Premium: особый подход к премиальным покупателям

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Максимальное уважение к покупателю

Премиальные клиенты — это люди высокого статуса, которые ценят комфорт и берегут каждую минуту своего времени. PN-Premium обеспечивает таким покупателям именно тот уровень сервиса, к которому они привыкли.

Во-первых, «Петербургская Недвижимость» приглашает участников программы на закрытые предпродажи объектов Setl Group и дает им право первоочередного бронирования. Это позволяет покупать квартиры по привлекательным стартовым ценам, а также выбирать из большего числа планировок. Именно у премиальных клиентов есть прерогатива приобрести эксклюзивные и интересные варианты: например, квартиры с исключительными видами.

Договор на покупку квартиры при желании можно оформить дистанционно: курьер доставит необходимые документы по нужному адресу и в удобное время. При посещении офиса компании у клиентов не будет проблем с парковкой: для них организуют бесплатные парковочные места.

Наконец, для премиальных покупателей важен персональный подход: именно поэтому на всех этапах сделки их сопровождает личный менеджер. Специалист максимально быстро реагирует на каждый запрос, подробно отвечает на вопросы и помогает оперативно оформить документы. После сделки он также остается на связи с клиентом и дает консультации. Кроме того, для премиальных клиентов проводятся индивидуальные просмотры интересных им жилых комплексов в удобное для них время.

Setl Cit/ Элитный ЖК Stockholm
Setl Cit/ Элитный ЖК Stockholm

Сервис после покупки

После приобретения квартиры или апартаментов участники программы PN-Premium могут воспользоваться услугой регистрации права собственности. Специалисты «Петербургской Недвижимости» подготовят и соберут необходимые документы, а также подадут их на регистрацию. Получить выписку из Росреестра клиенты смогут без дополнительных поездок в ведомство – в офисе компании у персонального менеджера.

Особый бонус — приглашения на закрытые мероприятия. Например, в начале июня премиальные клиенты «Петербургской Недвижимости» стали гостями Кубка Ленинградской области по конкуру. Посетители увидели невероятно красивые и зрелищные соревнования, в которых приняли участие более 30 наездников из России и Европы. Для общения и отдыха на мероприятии работала лаундж-зона «Петербургской Недвижимости», где можно было ознакомиться с элитными домами Setl Group и попробовать авторские коктейли. Каждый напиток был посвящен жилому комплексу бизнес- или премиум-класса и раскрывал его стиль и характер.

Для инвесторов

pixabay.com
pixabay.com

PN-Premium также включает специальные услуги для тех, кто вкладывает деньги в недвижимость. Сервис позволяет получать всестороннюю информацию о тенденциях рынка. Персональный менеджер подберет предложения, произведет расчет каждого варианта на основании детального анализа рынка, а также даст консультации по управлению текущими активами и времени для выхода из инвестиций.

Клиенты, которые хотят держать руку на пульсе рынка новостроек, могут получать на почту ежеквартальный отчет: он включает закрытые аналитические данные, профессиональные прогнозы и оценки тенденций.

Кто может воспользоваться услугами

Получить статус PN-Premium могут клиенты, которые с 2017 года совершили покупку на сумму от 20 млн рублей. Это может быть, к примеру, одна квартира в элитном доме или десять студий в проекте комфорт-класса, приобретенные для инвестиций.

Привилегиями PN-Premium могут пользоваться не только сами обладатели статуса, но также члены их семей: супруги, дети и родители. Кроме того, близкие родственники могут суммировать свои покупки, чтобы получить статус.

«Главное в PN-Premium — это индивидуальный подход к решению вопросов с недвижимостью, — комментирует руководитель направления по работе с партнерами «Петербургской Недвижимости» Ольга Кобякова. — Больше всего премиальные клиенты ценят услуги, связанные с инвестициями, возможность первоочередного бронирования квартир на старте продаж и персональное сопровождение».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

 

 

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