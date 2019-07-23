Госдума по заветам Путина приняла законопроект в поддержку арестованных предпринимателей. Их не будут держать в СИЗО без четких аргументов

Депутаты Государственной думы на заседании 23 июля приняли в третьем чтении законопроект, по которому обвиняемых предпринимателей освободят из СИЗО, если следователи ничего не делают.

Как сообщается на сайте ГД, проект закона, который вносит поправки в две статьи Уголовно-процессуального кодекса, был инициирован Верховным судом, изменения подготовлены по поручению Владимира Путина.

Ключевое положение документа – следователь обязан мотивировать ходатайство о продлении содержания предпринимателей под стражей. Судье он должен объяснить, почему обвиняемого нельзя выпускать из изолятора, какие процессуальные действия он будет совершать дальше и почему не сделал этого раньше.

Под действие закона могут попасть обвиняемые по статьям о присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, злоупотреблении полномочиями, мошенничествах, в том числе в сфере кредитования, страхования и компьютерной безопасности.

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Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в октябре 2017-го. В феврале этого года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин освежил эту тему, призвав не злоупотреблять арестами по экономическим делам.