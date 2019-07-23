Самолёт «Аэрофлота» из Осло в Москву вынужденно возвращается в аэропорт вылета

Airbus A321 с регистрацией VP-BFF, выполняющий рейс "Аэрофлота" AFL2175 из Осло в Москву, возвращается в аэропорт вылета 24 июля.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

По данным трекера Flightradar24, пилоты установили код ответчика 7700 через несколько минут после взлета. Этот код означает, что на борту возникли технические неполадки. В это время самолёт набирал высоту и пересекал 8 000 футов (примерно 2500 метров).

Борт с регистрацией VP-BFF выполнил свой первый полет 11 апреля 2017 года. Был передан в "Аэрофлот" 12 мая того же года. В салоне установлено 16 кресел бизнес-класса и 167 кресел эконом-класса.