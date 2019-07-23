Новорождённая петербургская четверня весит 6 кило и чувствует себя отлично

Мама четверняшек чувствует себя хорошо, дети тоже родились здоровыми. Об этом «Фонтанке» 23 июля сообщили в перинатальном центре Петербургского педиатрического университета, где сегодня приняли непростые роды.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, 37-летняя Оксана родила в 10:25, малыши сейчас находятся в отделении патологии новорождённых, потому как им стоит ещё подрасти. Однако дети дышат самостоятельно.

Все вместе младенцы весят почти 6 кило. Самый лёгкий мальчик родился с весом в 870 граммов, его братья – 1580 и 1930 граммов. Девочка весит 1540 граммов.

Напомним, четверня родилась в перинатальном центре на улице Матросова. Оксана стала мамой впервые.