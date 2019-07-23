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Власть
23.07.2019 15:09
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Независимые социологи: Рейтинг Александра Беглова — 40%, у Бортко в 5 раз меньше

По данным объединения социологов «Открытое мнение», собирающих через краудфайндинг средства на свою работу, рейтинг врио губернатора Петербурга Александра Беглова составляет 40%, антирейтинг — 14%. Данные, которые содержатся в результатах исследования, проводившегося с 8 по 14 июля, оглашены 23 июля.

Среди конкурентов Александра Беглова самый высокий рейтинг — 8% — у выдвинутого КПРФ режиссера и депутата Госдумы Владимира Бортко. Его антирейтинг равен рейтингу. 

Такая же ситуация — у кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова: его рейтинг и антирейтинг составляют 4%. 

За выдвинутую «Справедливой Россией» Надежду Тихонову голосовать готовы 3% опрошенных, не отдадут ей свой голос ни при каких обстоятельствах 5%. 

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Посчитали в «Открытом мнении» и рейтинги тех политиков, которые не участвуют в губернаторских выборах. Среди них самый высокий рейтинг (9%) у лидера фракции Партии роста в Заксобрании Оксаны Дмитриевой (при антирейтинге 5%). Столько же процентов опрошенных допускают возможность проголосовать за депутата от «Яблока» Бориса Вишневского (а не допускают — 8%). 

Рейтинг Олега Капитанова, который выдвинулся было в губернаторы от ЛДПР, но выбыл из гонки, предпочтя должность главы смольнинского комитета по межнациональным отношениям, составляет всего 2% (антирейтинг — 6%). За спикера Заксобрания, лидера региональной «Единой России» Вячеслава Макарова согласились бы проголосовать 3% респондентов, а 10% ни за что бы его не поддержали.

В состав потенциальных кандидатов социологи включили и председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера (его антирейтинг превышает рейтинг больше чем вдвое: 12% против 5%) и Ксению Собчак (4% проголосовали бы за нее, а 57% — никогда).

В «Открытом мнении» опросили 1000 человек, но обработали пока около 700 анкет. Этот рейтинг — «мягкий»: респонденты могли выбрать несколько кандидатов, отвечая на вопрос о том, за кого допускают возможность голосовать, а за кого — нет. Финансировалось это исследование, по словам социологов, на краудфандинговые средства. 

Как говорит один из руководителей «Открытого мнения», социолог Мария Мацкевич, важно, что разрыв между первым кандидатом в рейтинге и остальными велик настолько, что изменить расклад сможет только беспрецедентная мобилизация сил оппонентов, которой пока не наблюдается. 

На вопрос о том, какова исходя из этого исследования вероятность второго тура на губернаторских выборах, она ответила: «Мы не знаем. Это зависит от того, чьи именно избиратели придут на участки 8 сентября». 

По словам Мацкевич, социологи, которые замеряли рейтинг, спрашивали у респондентов, собираются ли они прийти на выборы, и обладают информацией о том, среди чьих сторонников больше всего намеренных голосовать. Но обнародовать эту информацию пока методологически неправильно, говорит она.

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В «Открытое мнение» входят 12 социологов. Среди них Сергей Давыдов, Мария Мацкевич и Иван Климов.

Замеры рейтингов кандидатов в губернаторы Петербурга проводит и ВЦИОМ. По последним данным, опубликованным в конце июня, за врио губернатора готовы были голосовать 55% опрошенных. Однако опрос ВЦИОМа был «жестким»: респонденты могли выбрать только один вариант ответа.

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