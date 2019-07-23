Автомобилисты в Петербурге и области объявили войну стоящим машинам, без жертв не обошлось

За день с небольшим в Петербурге и Ленинградской области произошло сразу несколько аварий, в которых автомобили врезались в стоящий транспорт. В нескольких есть пострадавшие, два человека погибли.

Так, около 14:50 22 июля пожилой водитель устроил массовое ДТП в Приозерском районе Ленобласти. По информации отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, на 149-м километре трассы «Кола» 71-летний мужчина на Opel врезался в автомобили Nissan, Volkswagen, Toyota и LADA, которые стояли перед светофором в зоне проведения дорожных работ.

В результате аварии пострадали сестры из Петербурга – девочки 5 и 10 лет, ехавшие в «Ниссане». С легкими травмами их доставили в Приозерскую межрайонную больницу.

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Затем вечером, около 19:40, еще одно массовое ДТП случилось в Невском районе Петербурга. По информации ГИБДД, у дома 17 по улице Латышских Стрелков водитель автомобиля BMW наехал на две припаркованные машины. Пострадавших в аварии не было. По словам очевидцев, водитель BMW якобы был в невменяемом состоянии.

Всего за 22 июля в Петербурге произошло 343 ДТП, а в Ленобласти – 91, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 19 и 12 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 18 взрослых и двое детей, на областных – 13 взрослых и трое детей. Погибших не было.

А вот утро 23 июля без жертв не обошлось. Около четырех часов на набережной Обводного канала такси Skoda на скорости влетело в стоявший на поворот тягач. В результате один пассажир такси погиб, двоих с серьезными травмами увезли в больницу. Позже скончался еще один пассажир.

Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулем «Шкоды», был без водительских прав. В «Яндекс.Такси» «Фонтанке» рассказали, что таксист, по предварительным данным, передал управление машиной другому человеку. А водитель тягача оказался пьян. Он скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицией.

Еще одно похожее ДТП с такси произошло ночью, но, к счастью, имело не такие серьезные последствия. Как сообщает читатель «Фонтанки» Равиль, к 1:35 на углу дома 21, корпус 1, по улице Федора Абрамова такси Uber «на полном ходу врезалось в стоящую автомашину Mitsubishi Outlander». От удара «Аутлендер» наехал на Hyundai Creta.

В результате у такси оторвало ходовую часть переднего правого колеса – уехать самостоятельно он не смог, пишет очевидец. О пострадавших не сообщается.