Нерасчетные фонтаны Петербурга. Показываем самые мокрые места города

Внезапный ливень добавил луж только высохшему городу и намочил доверившихся синоптикам петербуржцев. Дождь оказался сильным и быстрым, но у пешеходов и автомобилистов всё ещё остается шанс намокнуть — под фонтанами «Теплосети».

Согласно обновлённой информации погодного сервиса «Яндекса», уже к половине четвёртого 23 июля искать зонтики и укрываться под навесами не надо. Дождь отметился в центре, лил в районе «Чернышевской» и Купчино, покапал рядом с «Чёрной речкой».

Петроградской стороне кратких, но интенсивных осадков хватило с лихвой. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, искать путь в брод через Кронверкскую набережную пока рано, а вот с сухими ногами её уже не перейти.

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На Васильевском острове повышенную влажность обеспечивают теплоэнергетики. Вторник стал днём гидравлических испытаний, трубы реагируют на них фонтанами. Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» наперебой делятся соперничающими по зрелищности видеозаписями.

Любоваться на данный момент последним из василеостровских фонтанов предлагают на 10-й линии В.О. Поток воды рядом с домом № 47 хлещет на несколько этажей в высоту, заливает припаркованные автомобили и не оставляет сухого места на тротуаре.

Впрочем, в «Теплосети» предупреждают, что спешить туда уже поздно. Воду на 10-й линии отключили. Также «закрыты» два фонтана на Большом проспекте и «грязевые ванны» на 6-й линии. Испытания труб на прочность продолжаются.