Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пожара, в котором погибли двое детей, их мама и бабушка

Пожар в городе Остров Псковской области унес жизни четверых человек: двух малолетних детей, их мамы и бабушки. Об этом 23 июля сообщили в Следственном комитете по региону.

Пожар произошел в многоквартирном доме, причем следователи подозревают, что его причиной стал поджог.

«Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.