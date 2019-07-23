Петербурженка стала супермногодетной мамой с первого раза. У женщины в 37 лет родилась четверня

Четверня родилась в одном из перинатальных центров Петербурга. Об этом 23 июля «Фонтанке» сообщил читатель.

37-летняя петербурженка Оксана сегодня стала мамой сразу троих сыновей и одной дочери. Малыши появились на свет в перинатальном центре при педиатрическом университете на улице Матросова. Все четверо новорожденных – первые дети в теперь уже большом семействе.

Рождение четверни — событие редкое даже по меркам Северной столицы. В 2016 году жительница Липецкой области родила четверых в центре им. Алмазова. А в 2017 году уже петербурженка стала четырежды мамой за три дня до своего дня рождения.