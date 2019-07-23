Без пирожков и арбузов. Смольный демонтировал торговые павильоны на севере Петербурга и спилил арбузные сетки на юге

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил три земельных участка на севере города от незаконной торговли. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 23 июля был демонтирован торговый павильон площадью 40 кв. м на проспекте Мечникова, северо-западнее дома 10. В нем продавались выпечка, цветы и фрукты.

Договор аренды с ООО «Партнер» в отношении данного участка был расторгнут в апреле 2019 года. Добровольно освободить территорию предприниматели отказались.

Такая же участь постигла сервис ремонта сотовых телефонов и компьютерной техники площадью 10 кв. м на Богатырском проспекте, вблизи дома 57, корпус 1.

Ранее участок был предметом договора аренды с ООО «Виктори», но он был расторгнут в мае текущего года. Требование добровольно освободить участок в указанный срок пользователь проигнорировал.

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А вот пользователь павильона с фруктами и овощами на Репищевой улице, северо-западнее дома 11/9, литера А, сам демонтировал свое строение после того, как получил предписание ККИ. Данный земельный участок город ранее сдал в аренду ООО «Вкус», но в феврале 2019 года разорвал отношения с компанией. Предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.

Также ККИ 22 июля провел рейды против незаконной уличной торговли в Выборгском, Приморском, Московском и Красносельском районах. Чиновники демонтировали два киоска на улице Сикейроса и Комендантском проспекте, а также изъяли весы и столы на Выборгском шоссе и улице Уточкина. На улице Маршала Захарова и улице Стойкости сотрудники ведомства спилили сетки по продаже бахчевых, на Бассейной улице, Московском проспекте и Варшавской улице изъяли весы, тележки с овощами, а также фруктами и зонтами.