Первый глава МИД России назвал «бредом сивой кобылы» информацию об идее Ельцина продать Карелию финнам

Первый министр иностранных дел России (1990—1996) Андрей Козырев оценил информацию о плане продажи Республики Карелия Финляндии в период правления Бориса Ельцина. Об этом он заявил изданию РБК.

По его словам, этот вопрос никогда не обсуждался в российском правительстве. «Это — бред сивой кобылы», — резюмировал он.

Бывший государственный секретарь при Ельцине Геннадий Бурбулис 22 июля также опроверг существование плана по продаже Карелии. «Никогда такого быть не могло», — сказал он.

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждали такую возможность, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Он утверждает, что политическое руководство России работало над этой темой «за закрытыми дверями». Была даже названа сумма возможной сделки – 15 млрд долларов.

Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат. Кроме того, по словам Федорова, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью.