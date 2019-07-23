Премьер-министром Великобритании станет экс-мэр Лондона, сторонник Брэкзита Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 23 июля избран новым лидером Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.

Отметим, по закону премьер-министром страны становится лидер партии, которая победила на парламентских выборах. В должность главы правительства Джонсон официально вступит 24 июля.

Напомним, британским консерваторам пришлось выбирать нового лидера после ухода в отставку Терезы Мэй. Ее критиковали за неспособность завершить выход из Евросоюза. Джонсон является сторонником Брэкзита при любых условиях. Он неоднократно заявлял, что Великобритания должна выйти из ЕС к 31 октября — даже в том случае, если достичь соглашения с Евросоюзом не удастся.

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