Премьер-министром Великобритании станет экс-мэр Лондона, сторонник Брэкзита Борис Джонсон
Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 23 июля избран новым лидером Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.
Отметим, по закону премьер-министром страны становится лидер партии, которая победила на парламентских выборах. В должность главы правительства Джонсон официально вступит 24 июля.
Напомним, британским консерваторам пришлось выбирать нового лидера после ухода в отставку Терезы Мэй. Ее критиковали за неспособность завершить выход из Евросоюза. Джонсон является сторонником Брэкзита при любых условиях. Он неоднократно заявлял, что Великобритания должна выйти из ЕС к 31 октября — даже в том случае, если достичь соглашения с Евросоюзом не удастся.
4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!— Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 июля 2019 г.
With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv