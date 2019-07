Премьер-министром Великобритании станет экс-мэр Лондона, сторонник Брэкзита Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 23 июля избран новым лидером Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.

Отметим, по закону премьер-министром страны становится лидер партии, которая победила на парламентских выборах. В должность главы правительства Джонсон официально вступит 24 июля.

Напомним, британским консерваторам пришлось выбирать нового лидера после ухода в отставку Терезы Мэй. Ее критиковали за неспособность завершить выход из Евросоюза. Джонсон является сторонником Брэкзита при любых условиях. Он неоднократно заявлял, что Великобритания должна выйти из ЕС к 31 октября — даже в том случае, если достичь соглашения с Евросоюзом не удастся.

4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!



With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv