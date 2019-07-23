Сюрприз для синоптиков и Водоканала. На Петербург обрушился нежданный ливень

Погода не даёт расслабиться Петербургу. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, обсохнувшие было жители и гости города 23 июля вынуждены вновь прятаться под зонтики. И в ближайшие пару часов отложить их не выйдет.

Как сообщили в городском Гидрометцентре, от вторника ждали тепла, относительно чистого неба, умеренного ветра и сухости. Ожидания не оправдались, и незадолго до двух часов дня в центре зарядил ливень. По словам горожан, в других районах вымокнуть успели раньше. Так, рядом с метро «Чернышевская» дождь пошёл на спад, а на севере пока солнечно.

О возможных осадках ранним утром предупредил синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его прогнозам, существенными они быть не должны, на немного превысивший норму температурный режим не повлияют. Погодный сервис «Яндекса», впрочем, в ближайшие два часа сухости Петербургу не обещает.

Июльские дожди в городе не раз заканчивались потопами. Очередного Водоканал ждал под конец рабочей недели и готовился как к войне. Ливнёвки выдержали «ненормативные осадки», в Гидрометцентре пообещали передышку.