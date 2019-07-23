«Разберитесь, доложите». Медведев отчитал руководство Хабаровского края. СК задержал директора и владельца лагеря «Холдоми», где погибли дети

Двое человек из руководства палаточного лагеря в Хабаровском крае задержаны после смерти при пожаре четверых детей. Премьер-министр Дмитрий Медведев велел пересчитать все подобные лагеря в стране.

Как сообщает Следственный комитет России 23 июля, задержаны директор «Холдоми» Максим Кузнецов и учредитель юрлица, ООО «Экстрим Сервис», Виталий Бурлаков. Уголовные дела возбуждены по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг.

«Следователи ведут допрос подозреваемых. После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза и другие», – добавили в СК.

Официально ведомство сообщает о гибели троих детей, двух 13-летних и одной 11-летней девочек. СМИ пишут, что в больнице умер десятилетний мальчик, который спасал других.

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На совещании с вице-премьерами глава кабмина Дмитрий Медведев раскритиковал заявление главы региона Сергея Фургала.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» – задается вопросами премьер.

Он также велел проверить все подобные лагеря в России, использование в палатках обогревательных элементов он назвал абсолютно недопустимым.

«Разберитесь, доложите», – резюмировал Медведев.