В «Яндекс.Такси» прокомментировали ситуацию с «бесправником», в чьей машине погибли два пассажира

Влетевший на «Шкоде» в тягач на Обводном канале 23-летний гражданин Узбекистана находился за рулём незаконно. Об этом «Фонтанке» рассказали 23 июля в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«По предварительной информации, водитель передал управление машиной другому человеку. Это грубейшее нарушение правил сервиса. До уточнения всех обстоятельств мы отключили от наших заказов весь таксопарк, в нем будет проведена проверка», – сообщила представитель сервиса.

В «Яндекс.Такси» также добавили, что пострадавшие пассажиры такси и их родственники получат выплаты, положенные страховой программой компании. Сейчас поддержка пытается связаться с семьями.

Авария произошла около четырех часов утра на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. В такси помимо водителя ехали трое, один из пассажиров погиб на месте, второй умер, несмотря на усилия врачей, девушку 19 лет в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

При этом выяснилось, что водитель такси, 23-летний гражданин Узбекистана, был без прав – они ему вообще не выдавались, а мужчина за рулём тягача предположительно был в состоянии опьянения, поэтому скрылся с места аварии.