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Происшествия
23.07.2019 13:46
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После гибели подводников в Баренцевом море возбуждено дело о халатности. Следствие задает вопросы производителю литиевой батареи и военной приемке

Продукцию петербургского аккумуляторного завода «Ригель» изучает следственная группа в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность». Эксперты тестируют батареи, аналогичные тем, что были установлены на загоревшейся в Арктике подлодке.

О назначении технических экспертиз 23 июля сообщает «Коммерсантъ». Специалистам поставлена задача выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, в результате которых погибли 14 человек. Как уточняет издание, «рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии: отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие».

Производитель установленных на лодке аккумуляторов, завод «Ригель», предоставил свою продукцию. «Ъ» пишет, что несколько изделий были взорваны на полигоне тротиловыми шашками, чтобы получить обломки для сравнительного анализа.

По данным «Фонтанки», у следствия также возникли вопросы к 113-й службе Уполномоченного по качеству вооружения и военной техники управления военных представительств Минобороны. «Коммерсантъ» пишет, что испытания на взрывобезопасность изделий «Ригеля» проходили без представителей заказчика — Минобороны.

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По имеющейся у «Фонтанки» информации, начатая после трагедии доследственная проверка завершилась возбуждением уголовного дела. На первоначальном этапе произошедшее квалифицировано главным военным следственным управлением как ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

С руководством ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» «Фонтанке» пока не удалось связаться. Подробнее о новейшей для подводного флота литий-ионной технологии читайте в материалах «Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор» и «У каждой аварии есть источник. «Фонтанка» выяснила, как на загоревшейся в Баренцевом море подлодке оказалась литиевая батарея».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Четырнадцать старших офицеров военно-морского флота погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате. По данным «Фонтанки», взрыв литиевой батареи произошел в процессе стыковки батискафа с атомной лодкой-носителем. Погиб личный состав носовых отсеков, выжившие задраили центральный пост, завершили стыковку, заглушили атомный реактор и эвакуировались на носитель. Четверо гидронавтов посмертно награждены звездой Героя России, десять человек — орденами Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.

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