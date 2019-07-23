«На эту и на ту, зачем мы бьем тату?» ВЦИОМ решил спросить россиян про татуировки

Почти сто процентов россиян в ближайшие пару лет не планируют набивать на себе татуировки, при этом большая часть не осуждает тех, у кого они уже есть.

Результаты опроса под названием «На эту и на ту, зачем мы бьем тату?» Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал 23 июля. По данным центра, 88 процентов соотечественников никогда не набивали татуировки, 96 – и не планируют.

При этом 58% опрошенных нейтрально относятся к тем, кто имеет такие рисунки на теле. Осуждают татуированных россиян 27 процентов респондентов.

43 процента опрошенных считают, что татуировка – способ выделиться среди других. 41 процент думает, что это дань моде, 27 процентов сопоставляет рисунки на теле с криминальным прошлым, правда, такого мнения придерживаются только в сёлах. 20 процентов считают, что татуировки – это красиво.

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Рисунки на теле есть только у 11 процентов опрошенных, в основном это мужчины. Причина, по которой они у них появились, – «молодость» и «глупость». 29% набили тату в армии, 19 процентов назвали желание ее сделать ничем не обоснованным.

27 процентов татуированных хотели бы от них избавиться, в основном из-за чувства стыда.