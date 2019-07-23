Константин Зырянов: Тренер в Петербурге, который будет делать как в «Спартаке», не доработает до следующего дня

Можно ли кричать на молодых футболистов, есть ли таланты в нижних дивизионах и откуда взяться собственным воспитанникам в «Зените»: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с Константином Зыряновым, главным тренером молодежной команды петербургского клуба.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/архив

- Прошлый сезон у вас был первым полноценным в качестве главного тренера молодежной команды. Какие остались впечатления от работы, считай, с детьми?

– Неоднозначные. Когда мы только начали готовиться на сборах, я вообще не знал – что за турнир, что за команды. Один из помощников сказал: «Всех порвем». Хороший настрой, не спорю. Мы приехали в Красноярск, к дебютанту премьер-лиги «Енисею» в манеж. На 9-й минуте забили гол. Спокойно два пропустили. После второго мяча поворачиваюсь к помощникам и спрашиваю: «Что происходит?» Постепенно пошли в сезон. Три поражения подряд. Слегка оптимизировали состав. Слезно я попросил Вячеслава Александровича (Малафеева) заявить мне центрального защитника 98-го года рождения, потому что я понимал, что шишки будут сыпаться на меня. Мы заявили Алексея Плотникова и выдали серию в 12 матчей без поражений.

- 12 матчей без поражений – это всегда хорошая серия. В командах мастеров такое любят: премиальные же копятся. В юношеском, подозреваю, о таком не думают?

– Почему же? У ребят есть премиальные. Небольшие, но им хватает.

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- В бургерах премиальные за победу это сколько?

– А сколько стоит бургер?

- Допустим, 500 рублей.

– Значит, около 30.

– Быстро вы посчитали. Что такое современные футбольные дети? Я представляю, в каком ландшафте проходило ваше детство: Пермь, район Крохалевка, одни бутсы на семерых.

– Сейчас это люди, которые переходят к нам из Академии «Зенита». Это маленькие профессионалы. Среди них никто не пьет, никто не курит.

– Ну, им рано все-таки. Не продают опять же.

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– Я бы не сказал, что рано. Нам тоже не продавали. Но «Болеет папа, попросил купить». Это же все было. В наше время в 16 лет все пробовали. У этих только футбол. Некоторые поступают в институты, отпрашиваются с тренировок. Есть пара-тройка человек, которые после занятий раз – и поехали учиться.

– Кержаков рассказывал, что у него на Мемориале Гранаткина капитан команды учил химию в лобби отеля.

– Да, кто-то даже ездил экзамены сдавать.

– А как с адаптивностью? Хрупкостью?

– Я поставил задачу не кричать на них. Один я раз я кричал, когда тренировал «Зенит-2». На Влада Сиротова в Краснодаре в раздевалке, потому что он не выполнил то, что я попросил сделать с бровки. Он стал спорить, и, чтобы не уронить свой тренерский авторитет, я принял решение стукнуть кулаком по столу и наорать. На молодых нет смысла кричать. Я им говорю, когда плохо играют: «Играй вы так в командах рангом выше, все слова тренера были бы запиканы. Но пока вы здесь, мы вас бережем». На них еще покричат. Главное, чтоб исполняли тренерскую установку. Они будут в карьере встречаться с разными тренерами, и их задача – следовать его задачам, а не играть как хочется. Потому что ответственность несет он.

– Вы, конечно, телепат. Вот у меня в списке вопрос номер 3: «Можно ли на них кричать?» Спасибо, что уже ответили.

– В тренировочном процессе мы повышаем голос, когда что-то не выполняется.

– Я однажды видел, как ваш коллега кричит на молодых футболистов. Объяснили это тем, что «Иначе не слышат».

– Не знаю, может, кому-то это помогает. Вот сидит молодой человек (показывает на сына Льва). Тренировался на «Локомотиве». Нам все нравилось. Поехали на турнир в Финляндию, жена Наташа оттуда звонит: «он просто орет на детей, они в шоке, Лев вообще не понимает, что происходит». Мы на этом футбольную карьеру в «Локомотиве» закончили. На «Динамо» в начале мая проходит турнир, на котором много детских школ играет. Вижу, тренер кричит на парня: «Куда ты бежишь?!». Мальчик замер, понял, что не знает, куда бежать: вопрос тренера поставил его в тупик. Дальше можно не смотреть.

– У вас в турнире есть спортивные задачи? Ситуация же парадоксальная: с одной стороны, вы должны готовить кадровый резерв. С другой – ну всегда же хочется повыше в турнирной таблице.

– Вы знаете, я же бывший профессиональный футболист. Что-то выиграли. Боролись за высокие места.

– Я помню некоторые матчи.

– Так вот мы придумали так: первую часть чемпионата мы просим развиваться, абстрагируясь от результата. Но если футболисты развиваются, они будут все равно побеждать, как ни крути. Потом мы стали говорить: помимо развития нужно побеждать, потому что когда вы пойдете выше, никто вас развивать уже не будет. Сразу будут требовать результат. Естественно, мне как тренеру приятно, когда команда занимает высокие места. Еще, кстати, сюжет из молодежного первенства: допустим, команда играет хорошо, выигрывает, а в конце чемпионата их старшие товарищи вылетают из премьер-лиги. На этом молодежный состав исчезает.

– Да, регламентный казус. В свое время я был на стажировке в «Челси», мы долго гуляли по базе в Кобхэме, и в юношеской части везде висели бумажки с ценностями молодых футболистов «Челси», такие цитаты из кодекса строителя коммунизма. У вас такое есть?

– В Академии есть, те ребята, которые приходят в молодежную команду оттуда, их знают.

– Вас улица учила, что такое хорошо и что такое плохо. Какая стратегия эффективней? Я просто представил такие наклейки в Крохалевке.

– Ну кстати, почему бы и нет. Такие наклейки висели бы не на районе, а в школе. Пусти сейчас наших футболистов на улицу – все бы справились. Среда же адаптирует. Мы же как-то адаптировались.

– У вас просто выбора было не очень много.

– Да нет, просто кто-то быстрее, а кто-то медленнее.

– Вы же в прошлом сезоне четвертые?

– Пятые. Тульскому «Арсеналу» проиграли по личным встречам, а очков было равное количество. На одно очко отстали от третьего места – «Динамо». На 4 очка от «Спартака». Чемпионом стал ЦСКА - далеко впереди.

– Расклад сил сейчас такой же?

– Сейчас структура соревнований меняется – пришел новый глава РФС (бывший президент «Зенита» Александр Дюков). Со следующего сезона наш турнир станет U19 (Under 19 или U19: турнир, в котором могут принимать участие только футболисты до 19 лет — прим.ред.). До того мы играли U21, соответственно он сократится на 2 возраста. Сейчас турнир переходный: U20. В этом розыгрыше позволяется принимать участие только трем футболистам 99 года рождения (в одном конкретном матче). В первом туре уже был казус: «Сочи» проиграл молодежному «Спартаку», но у москвичей в первом тайме выходит играть 4 футболиста 99 года рождения. Вот ждем решения КДК, хотя по регламенту это техническое поражение.

– Да, ребята из «Спартака» знатно подготовились к турниру.

– Ага. Еще для нас образовался турнир U17, это связано с тем, что мы в этом сезоне играем в юношеской Лиге Чемпионов УЕФА. Значит, у нас должны выходить футболисты 2001 года рождения, мы должны строить команду с учетом этих обстоятельств. А у наших соперников могут играть по трое ребят 99 года рождения, т.е. ребята постарше. Перед стартом чемпионата у нас было заседание селекционного совета, меня попросили написать стартовый состав на матч с «Тамбовом». Я написал с двумя знаками вопроса: не хватает игроков. Спрашивают: «А кто на замене?». А на замене у меня вообще никого. Говорю, давайте мне сборную 2002 года. Естественно, я сделаю все, что смогу, но будет сложно. Сейчас у нас катастрофическая нехватка футболистов. Мы общались с тренерами других команд, все говорят: нет футболистов. Опять же: реформы продолжаются, молодежи нужно все больше. Теперь в ПФЛ должны играть в каждой команде 2 футболиста 98 года рождения. А если травмы и дисквалификации? Значит, нужно еще 2. В ФНЛ – 1. В следующем году количество вырастет с поправкой на год рождения. Это делается, чтобы насыщать ПФЛ молодыми игроками.

– Интересно. Мне казалось, что от ПФЛ можно не ждать притока талантов.

– Почему же. Если поискать, то можно найти. Александр Головин из 2 лиги (футболист «Монако» и сборной России). Ваш покорный слуга начинал в 2 лиге. Жирков. Если хорошо искать, то можно найти ребят. Вот там идет рубка приличная за премии.

– У вас очень дружный тренерский штаб.

– Да, я подбирал. Еще в ФНЛ, когда работал в «Зените-2». Поэтому когда позвали в молодежку, я попросил, чтоб Анвер Конеев и Константин Лобов перешли со мной. С Лобовым я 2 года играл, я в нем уверен. Константин Юрьевич нож в спину не воткнет, хорошо работает с защитниками.

– Вы против него успели же поиграть.

– Да, еще когда я был футболистом «Торпедо». И против «Зенита», и против «Луча». Даже в Кубке Премьер-Лиги, кажется.

– Да, вы про соперников так и не закончили.

– Сложно будет нам и «Локомотиву», тем командам, которые играют в Лиге Чемпионов. Сильны «Динамо», «Арсенал», «Краснодар». Но у них свои сложности (мы учимся вместе с ребятами оттуда). Мне очень понравился молодежный «Тамбов», «Сочи» в первом туре – все играют по 4-3-3, голландская схема. В прошлом году было сложнее: против нас все играли в закрытый футбол.

– Вы с этого сезона переехали в Академию «Зенита».

– Пока только играть. Тренируемся мы в Удельном парке вместе с «Зенитом-2». Сейчас лето, команда Радимова работает в 11 утра, мы в 14. С 1 сентября мы поменяемся, потому что у нас школьники: с утра потренировались и поехали в специализированную школу на занятия, около улицы Верности. Там спецкласс, в 13:45 у них первый урок. У нас тоже так было: первая тренировка в 8 утра зимой, потом в школу на уроки, а вечером второе футбольное занятие.

– Один матч вы сыграли в Академии.

– Да, на главном поле. Идеальный газон, его еще недавно прошили искусственными нитками, поэтому он не выдирается после игр. Поля должно хватить: мы там не тренируемся, даже предыгровую тренировку мы решили проводить в Удельном. И чтоб поле поберечь, и чтоб ноги были посвежее.

– Стадион тысяч на 5 там.

– Объявили «На матче присутствуют 751 болельщик». Вот с сыном было 752. На Малой Спортивной Арене собиралось сотни две. И это вся Академия была в отпуске. Мне кажется, народ пойдет и будет полный стадион. Официальное открытие стадиона 6 августа, я всех приглашаю. Встречаются молодежные составы «Зенита» и «Барселоны».

– Там же гигантский потенциал у микрорайона. Я ходил на старую «Смену» в 2005 году, был полный стадион. Приятные ребята на трибунах, запотевшие бутылки, сало…

– Запотевшее, наверное, не получится. Но близлежащие дома будут приходить, наверное. Еще нужно давать больше информации: афиши расклеивать, на асфальте писать. Не только реклама на сайте.

– Вы сами сказали, что решили не кричать на детей. По ряду реплик ясно, что у вас внутри головы идет рефлексия на тему тренерской работы. Резюме у вас, Константин Георгиевич, — длинное. Работали и с Обориным, и со Спаллетти. У вас есть образ себя как тренера?

– Такой образ еще формируется. Когда-то меня спросили про принципы тренера: я назвал справедливость. Мне так казалось, это важно. Мне кажется, что тренер должен быть открытым с футболистами, он должен с ними разговаривать. Но иногда от игроков нужно что-то утаивать.

– «Старик, контракт не продлим».

– Ну да. Кто-то говорит: «я хочу играть». Ты же не можешь ответить: «молодой человек, вы самый слабый футболист в команде». Нужно подбирать слова. Получается лукавство. Тренер не может быть честнейшим человеком. Он должен лавировать, держать коллектив в узде. Учат же на тренерских курсах: даже если в команде все хорошо, нужно создавать конфликт.

– Помню больших газовых руководителей, которые могли дать одинаковые задания своим замам, чтоб посмотреть, кто из них лучше справится. Но вы все еще не ответили на вопрос про образ.

– У меня есть ответ на вопрос, какой футбол я хочу видеть от ребят. Но самое главное: быть открытым и не закрываться никогда. Я им дал номер телефона. Некоторые даже звонят, я удивляюсь: я ж не думал, что они будут всерьез звонить. То же касается и журналистов, и болельщиков.

– Понятно, что в Петербурге словосочетание «собственные воспитанники» – повод для дуэли. Как мне показалось, Семак прагматично подходит к этому вопросу. Ему нужно было любой ценой вернуть золото. Теперь нужно, процитирую футбольных классиков: любой ценой не обосраться в Лиге Чемпионов. И это не про собственных воспитанников.

– Это логично. Есть любимая команда России — московский «Спартак».

– Мы называем ее инородная.

– Хорошее название. Там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу Чемпионов не попали. Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо.

– Да, потому что над Семаком висит домкратов меч.

– Возьмите «Краснодар». Подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет. Нас иногда спрашивает селекционный отдел: назовите игроков, которые могут пополнить основной состав. Я отвечаю: «ребята, приходите на игры и смотрите». Все видно. Я пока называю одного футболиста. Через год это может быть другой игрок. Та же история была в «Зените-2». Я написал список, кто может попасть в основу, а кто в Премьер-Лигу. Мусаева я не упомянул ни в одном из списков. Я думал, что это игрок уровня ФНЛ. Хорошо, что я ошибся.

– Футбол команд мастеров смотрите?

– Да, мы собираемся тренерским штабом. Если на выезде, выбираем заведения рядом с гостиницей, смотрим там матчи европейских чемпионатов и обсуждаем. По итогам бесед даже упражнения создаем.

– У вас же в штабе Анвер Конеев за стандарты отвечает?

– Да, придумывает хитроумные розыгрыши. Наша задача на этот сезон: чтоб в этом году мы пропустили поменьше голов со стандартов. В прошлом году очень много нам забивали именно что со стандартов.

– Как бы вы описали палитру сил во взрослом чемпионате России?

– «Локомотив» и «Зенит» будут бороться за золото. Я не вижу других претендентов. У ЦСКА безумная перестройка. «Краснодар» пока тоже не готов. Если не обсуждать несправедливость, то «Зенит» вне конкуренции.

– Почему-то вспомнилась фамилия Сухины. Бывший ваш коллега по сборной России Сергей Игнашевич провел один сезон с молодежкой ЦСКА и сразу же перешел в ФНЛ в «Торпедо». Где вы видите себя через 5 лет? Таким вопросом обычно заканчивают интервью в журнале «Театральный вестник».

– В молодежном составе себя не вижу. У меня есть цели. Когда Сергей Николаевич был главным тренером молодежного состава ЦСКА, он прислал мне смс: зовут главным в Премьер-Лигу, не Москва и не Кавказ, пойдешь ко мне помощником? Я ответил: Сергей Николаевич, я тебя очень сильно уважаю, но я себя еще не до конца реализовал в своей песочнице. В итоге Игнашевич возглавил свое родное «Торпэдо», в котором он начинал делать свои первые шаги.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»