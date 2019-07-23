Япония вслед за Кореей обвинила Россию в нарушении воздушных границ. Самолет якобы пролетел над спорным островом

Токио вслед за Сеулом заявил, что российские пилоты вторглись в воздушное пространство страны. В Москве все обвинения отрицают.

«Во вторник, 23 июля, два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6 находились в небе. Один российский самолет вторгся в воздушное пространство [острова] Такэсима», – заявляет 23 июля японское министерство обороны.

Военные Японии подтверждают свои слова картой и изображениями самолетов. Японский борт был поднят на перехват.

Помимо этого, Южная Корея ранее обвинила россиян в нарушении своего воздушного пространства, рассказав, что российский самолет пролетел над островом Токто, который по-японски называется Такэсима. Это место – спорная территория между двумя странами.

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Минобороны России, в свою очередь, заявило, что российское судно находилось в 25 км от Токто, что является нейтральной зоной, а корейские F-16, вылетевшие на перехват россиян, создали угрозу безопасности.