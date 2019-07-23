Правительство внесло в Госдуму законопроект о единой базе данных россиян

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании «единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении» РФ. Информация опубликована 23 июля на сайте нижней палаты Федерального собрания.

В систему, заведовать которой будет Федеральная налоговая служба, будут вносить полные имена граждан, даты и места их рождения и смерти, номера СНИЛС и ИНН, данные о семейном положении и родственных связях.

Правительство считает, что база позволит «повысить оперативность и качество» управленческих решений, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также «обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц».

Впервые о планах по созданию единой базы сведений о населении сказал в 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев. Весной 2019 года Минкомсвязи опубликовало текст поправок, в которых идет речь о создании «цифрового профиля» россиян.