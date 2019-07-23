Суд подтвердил вину Смольного в дискриминации малого бизнеса. Нарушения при сдаче в аренду бизнес-инкубатора ранее обнаружило УФАС

13-й Арбитражный апелляционный суд признал законность решения петербургского УФАС России, уличившего комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР) в ограничении конкуренции. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стал конкурс на аренду помещения бизнес-инкубатора на улице Седова. В ходе конкурса чиновники не опубликовали информацию на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также не раскрыли порядок оценок заявок предпринимателей и не предоставили данных о площади помещения, начальной цене и сроке действия договора аренды, отмечают в УФАС.

Антимонопольщики сочли это дискриминацией и выдали комитету по развитию предпринимательства предписание внести изменения в городской нормативный акт, определяющий процедуру торгов на аренду помещений в бизнес-инкубаторе, и таким образом привести его в соответствие с законодательством РФ.

Не согласившись с таким решением управления, КРППР обратился в суд. Но арбитражные суды первой и второй инстанции подтвердили, что такой порядок предоставления помещений бизнес-инкубатора приводит к ограничению конкуренции, а значит, признали правомерность решения и предписания антимонопольного органа.