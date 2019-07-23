«Вскормленный в неволе пельмень молодой». В соцсетях разворачивается кампания в поддержку благовещенского пельменя

Арт-объект в виде гигантского пельменя, который спустили на воду в благовещенском парке Дружбы, завел свой инстаграм-аккаунт. Об этом 23 июля пишет «Амур.Инфо».

Очевидно, благовещенцы надеются повторить успех аккаунта world_record_egg с изображением яйца, который сумел побить рекорд по лайкам, набрав их более 53 миллионов. Статус «Пельменя Дружбы» гласит «Я лучше, чем яйцо». Кроме того, таким образом они надеются защитить незаконный арт-объект.

Дело в том, что спущенный на воду энтузиастами пельмень выловили из пруда по приказу администрации парка, поскольку ни его изготовление, ни установка согласованы не были. «Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе пельмень молодой», – пишут авторы инстаграм-аккаунта и показывают, в каких условиях сейчас хранится арт-объект.

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В защиту пельменя некоторые пользователи соцсетей даже размещают изображение «Я/Мы пельмень».

Генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова уже согласилась с тем, что арт-объект все же можно установить рядом со столовой — правда, в другом месте — парке имени Гагарина.