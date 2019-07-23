Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный.

Загляните в глаза тем, кто вкладывает душу в наши новые квартиры!

На выставке вас ждёт 68 фотографий. Автор кадров – Валентин Видякин, профессиональный строитель и фотограф. Сейчас Валентин уехал на стройку Белопорожской МГЭС в Карелии.

«Мы хотим рассказать о настоящих героях стройки – тех людях, кто глотает бетонную пыль, мокнет под внезапным дождем и своими руками крепит утеплитель, который защитит стену чьей-то будущей гостиной… Они не боятся ни высоты, ни холода. Они вкладывают душу в квартиры, где мы будем жить», – комментирует Федор Туркин, председатель совета директоров строительной компании РСТИ, которая выступает организатором фотопроекта.

Съёмки велись на строящихся объектах РСТИ (rsti.ru) – в жилом комплексе премиум-класса на Петровском острове «Familia», ЖК «New Time» у Юнтоловского заказника, ЖК «Terra» у Пионерского сада и других.

Организатор фотопроекта – многопрофильная строительная компания РСТИ, ранее работавшая под брендом «РосСтройИнвест». За 18 лет существования на рынке РСТИ построила 1,5 млн. кв. м недвижимости.

Фотовыставка «Строители нового Петербурга»:

4 августа – 18 августа 2019 года.

Малая Конюшенная улица, Санкт-Петербург

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents