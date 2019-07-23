ПМЭФ лучше мундиаля. Петербургские гостиницы в июне резко увеличили загрузку

Загрузка петербургских гостиниц в июне 2019 года достигла 78%, что на 19 процентных пунктов выше, чем годом ранее, говорится 23 июля в отчете консалтинговой компании JLL. Выросли на фоне ажиотажа и цены на размещение. Средняя цена за номер составила 12,4 тысячи рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста тарифа стал люксовый сегмент. Средняя стоимость размещения выросла на 40%, до 54 тысяч рублей за ночь.

«Получается, что делегаты ПМЭФ значительно выгоднее петербургским отелям, чем гости мундиаля», – комментирует Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

По итогам всего первого полугодия рост был не таким заметным: загрузка поднялась по сравнению с 1-й половиной 2018-го на 7 п.п., до 53%. Лидером был средний сегмент, где показатель увеличился на 10 п.п., составив 60%. По абсолютному показателю заполняемости лидировал высокий сегмент, в котором было продано 70% номеров.

Но средняя цена размещения упала на 9%, до 6,3 тысячи рублей. Итогом явилась пусть небольшая, но положительная динамика показателя средней доходности на номер (RevPAR) – на 1,4%, до 3,7 тысячи рублей.