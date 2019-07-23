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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца
Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 23 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Запрет на определенные действия (например, девушкам нельзя пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом) для сестер продлен до 28 октября. Напомним, дело вызвало большой общественный резонанс: смягчить обвинение и меру пресечения просили многие известные люди — например, солист группы System Of A Down Серж Танкян.
Напомним, ранее адвокаты сестер рассказали, что Следственный комитет проверяет действия Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей. Посмертно против него могут быть возбуждены дела по статьям 117 УК (истязания), 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и 133 УК (понуждения к действиям сексуального характера).
Справка:
Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа 2018 года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.
Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором.