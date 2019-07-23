Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца

Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 23 июля пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Запрет на определенные действия (например, девушкам нельзя пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом) для сестер продлен до 28 октября. Напомним, дело вызвало большой общественный резонанс: смягчить обвинение и меру пресечения просили многие известные люди — например, солист группы System Of A Down Серж Танкян.

Напомним, ранее адвокаты сестер рассказали, что Следственный комитет проверяет действия Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей. Посмертно против него могут быть возбуждены дела по статьям 117 УК (истязания), 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и 133 УК (понуждения к действиям сексуального характера).