«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

ООО «Терминал-Ресурс»

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».

Новый этап работ начался на ЖК «Образцовый квартал 6». В его составе четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры. Дома возведены по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных материалов. Подъезды с нулевого уровня будут оборудована швейцарскими лифтами фирмы Schindler. Применяется система отопления «тёплый водяной пол» с индивидуальными газовыми котельными производства Бельгии. Терморегуляторы позволят регулировать температуру в каждой жилой зоне.

В «Образцовых кварталах» светло и уютно: высокие потолки (от 2,74 до 3,8 м на мансардных этажах), панорамные окна, единое остекление лоджий. Проектом предусмотрены свободные эргономичные планировки квартир разной площади: от студий до просторных «трёшек».

Ожидаемый ввод в эксплуатацию – четвёртый квартал 2020-го года. В настоящий момент завершается монтаж окон и балконных дверей. Ведётся утепление фасадов по системе Capatect от Caparol, Австрия. Начато устройство кровли.

Дома своей конфигурацией образуют закрытый двор. На придомовой территории спроектированы парковочные места, детская площадка, площадка для отдыха. С этапа котлована проводится озеленение: высаживаются крупномерные деревья и кустарники.

Прекрасная транспортная доступность до Пушкина и любой точки Санкт-Петербурга открывает новосёлам возможность жить в экологически чистой среде со всеми преимуществами современного мегаполиса.

Стоимость квадратного мера жилья увеличивается на каждом этапе строительства. Ещё можно успеть заключить договор долевого участия по оптимальной цене на квартиры в домах высокой степени готовности.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya