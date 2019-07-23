Путин поручил учесть мнение жителей о строительстве мусорного полигона в Шиесе. Президент дал месяц

Учесть мнение жителей при решении вопроса о строительстве мусорного полигона в Шиесе Архангельской области поручил местным властям президент России Владимир Путин. Ранее после подобного сигнала из Кремля было остановлено возведение кафедрального собора в сквере в Екатеринбурге.

О поручении главы государства 23 июля сообщает ТАСС. Изучить мнение жителей Путин попросил по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов», – говорится в перечне поручений.

Путин ждет доклада до 1 сентября.

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Напомним, проект строительства мусорного полигона превратился в общефедеральный скандал из-за того, что местные жители оказали активное сопротивление. Они организовали на месте будущей стройки палаточный городок, было задержано множество активистов.

Ранее противостоянием закончилась попытка построить кафедральный собор святой Екатерины в Екатеринбурге на месте пустыря. Митинги и задержания обратили на себя внимание федеральной власти, после чего был организован соцопрос жителей. Строительный забор со спорного места убрали, строить храм решено в другой локации.