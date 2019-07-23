Почетную медаль «За инновации и развитие» получила ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

«ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала победителем во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».

Объединив свой 25-летний опыт производства ювелирных украшений в едином стандарте качества, получившем название Код ЭПЛ, ювелирная компания создала инновационную систему, позволяющую задействовать лучшие производственные мощности, профессионалов ювелирного и гранильного дела, лучших поставщиков и специалистов отбора сырья.

Это позволило увеличить эффективность производства, логистики, а также расширить географию бренда. Помимо этого, Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, так как на каждое украшение наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому клиенты компании смогут получить сертификат достоверности, введя его в специальном разделе официального сайта.

Члены жюри обратили свое внимание на обладающим большим количеством преимуществ гипоаллергенный палладиевый сплав, который используется при производстве украшений из белого золота и серебра.

Все эти инновации были приняты членами жюри конкурса «100 лучших предприятий России», которые отдали свои голоса за компанию «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Код ЭПЛ, палладиевый сплав и другие разработки специалистов производства компании служат для главной цели — созданию ювелирных украшений мирового уровня качества, созданных дарить счастье.

Присоединяйтесь к клиентам компании, которые ценят качество, уникальный дизайн украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Ждем вас на страницах интернет-магазина: https://epldiamond.ru/

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Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в г. Санкт-Петербург Вы можете найти здесь