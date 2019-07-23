Число погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех

Еще два ребенка погибли в результате возгорания, которое в ночь на 23 июля уничтожило палаточный городок в туркомплексе «Холдоми» в Хабаровском крае. Таким образом, жертвами трагедии стали уже трое детей.

«Только что умерла еще одна девочка», – цитирует 23 июля представителя центра медицины катастроф ТАСС. Это, по данным СМИ, школьница 12 лет.

До этого пришло известие о втором погибшем ребенке — девочке 11 лет. Таким образом, количество жертв пожара в детском лагере выросло до трех.