Происшествия
Число погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех
Еще два ребенка погибли в результате возгорания, которое в ночь на 23 июля уничтожило палаточный городок в туркомплексе «Холдоми» в Хабаровском крае. Таким образом, жертвами трагедии стали уже трое детей.
«Только что умерла еще одна девочка», – цитирует 23 июля представителя центра медицины катастроф ТАСС. Это, по данным СМИ, школьница 12 лет.
До этого пришло известие о втором погибшем ребенке — девочке 11 лет. Таким образом, количество жертв пожара в детском лагере выросло до трех.
Справка:
Пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в 2:31 по местному времени. В это время в туркомплексе «Холдоми» находилось 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6. По уточненным данным Минздрава, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе 7 детей (в эту статистику входят и погибшие). Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. После трагедии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости проверки детских лагерей по всей стране.