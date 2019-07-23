Водитель «Лады» не доехал домой после ночной смены: мужчина погиб в кювете под Киришами

Смертельное ДТП произошло в Киришском районе Ленинградской области утром 23 июля. В «перевертыше» погиб водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около семи утра на 3-м километре автодороги Кириши – Будогощь – Смолино 59-летний водитель автомобиля LADA Granta по неустановленной причине не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, снеся по пути дорожный знак. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

По предварительным данным, автомобилист возвращался с ночной смены и мог уснуть за рулем, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Мужчина был не пристегнут.

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Похожая авария произошла вечером 21 июля во Всеволожском районе Ленобласти. На дороге станция Магнитная – поселок Морозова 43-летний водитель BMW X3 не справился с управлением и, кувыркаясь, улетел в кювет. Мужчина был не пристегнут, и его выбросило из машины через люк.

А 16 июля аналогичная авария случилась на дороге Лодейное Поле – Вытегра в Подпорожском районе. Chevrolet Niva занесло после выезда на обочину, и она несколько раз перевернулась на дороге. Водителя выкинуло из салона, и он получил смертельные травмы.