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ЖКХ
23.07.2019 13:01
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Испытания рвут Васильевский остров. На Большом проспекте прорывы ставят в очередь

Пока вооружившаяся насосными установками бригада сушит тротуар на 6-й линии Васильевского острова в Петербурге, внимания коммунальщиков потребовали ещё две фонтанирующие трубы. 

О рвущихся одна за одной трубах 23 июля сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Свой аналог петергофских фонтанов получили жители дома №89 по Большому проспекту. Струя пробила газон, взлетела на уровень пятого этажа, но вскоре сдала до третьего. Как утверждают в «Теплосети Санкт-Петербурга», полюбоваться на него уже нельзя – воду выключили.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Менее чистый, но не уступающий по зрелищности фонтан появился примерно в двух километрах – у дома 32/12 по Большому проспекту. Гейзер проснулся также на газоне и сухим тротуар не оставил. Аварийная бригада уже огораживает мутные потоки. 

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

/vk.com/spb_today

Вторник стал для Васильевского острова днём подготовки к отопительному сезону. Гидравлические испытания проводит компания «Теплосеть». Температура воды снижена до 35 градусов, но горожан просят не забывать об осторожности и смотреть на фонтаны издали.

 

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