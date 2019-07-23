Доходы бюджета Петербурга за полгода исполнены на 50%, адресная инвестиционная программа — на 27%

За 6 месяцев 2019 года доходы бюджета Петербурга составили 304 млрд рублей — это более 50% от годового плана. Расходы исполнены на 43%.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», статистику 23 июля озвучил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства. По его словам, адресная инвестиционная программа пока выполнена на 27%.

Согласно бюджету, город должен заработать в 2019 году 591,8 млрд рублей, план по расходам — 643,8 млрд. Объем адресной инвестиционной программы составляет 88,3 млрд рублей. При этом Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, править главный финансовый документ города будут только осенью. В 2018 году исполнение адресной программы составило чуть более 80% – и то лишь потому, что саму ее урезали ближе к концу года; в противном случае не добрались бы и до 70%. Претензии по исполнению предъявлялись комитетам по строительству и развитию транспортной инфраструктуры.