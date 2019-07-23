Трое курсантов ФСИН пытались убить однокурсницу из-за кредита. Попытка не удалась, несостоявшиеся тюремщики отправятся в колонию

Центральный районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН, которые пытались убить свою однокурсницу. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По информации надзорного ведомства, троих молодых людей признали виновными в покушении на убийство по предварительному сговору из корыстных побуждений. Они получили от 8,5 до 13 лет колонии строгого режима. Также им придется компенсировать моральный вред в размере 2,5 млн рублей.

По данным следствия, один из курсантов летом 2017 года попросил однокурсницу взять для него кредит в 267 тыс. рублей, пообещав вовремя погасить долг. Когда пришло время возвращать деньги, он подговорил товарищей убить девушку. Обманом ее выманили из дома, проникли в квартиру при помощи дубликата ключа. Когда девушка вернулась, ее встретили ударом биты по голове, затем душили с помощью форменного ремня. Злоумышленники решили, что она мертва, однако девушка выжила, утром ее госпитализировали. Фигуранты дела вину отрицали, однако коллегия присяжных к их аргументам не прислушалась.