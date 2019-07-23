Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +20
$ 63.13р
70.64р
16:02 23.07.2019
Расширенный поиск

Финляндия
23.07.2019 13:15
Печать

Дом мечты с историей. Финны построили дизайнерский квартал на месте русского гарнизона

Квартира, переделанная из мужской сауны, роскошный дом со стеклянной крышей, специальные блоки для пожилых и людей с ограниченными возможностями. В городе Коувола вырос целый дизайнерский квартал, который собрал всё лучшее, что финны ценят в жилье.

Дом мечты с историей. Финны построили дизайнерский квартал на месте русского гарнизона

TAVATON media

Строительство велось в рамках выставки жилья Asuntomessut, ежегодно проходящей в разных городах Финляндии. За пару лет до проведения мероприятия участки земли в необычном районе, где просто так дом построить было бы невозможно, выставляют на продажу физическим и юрлицам. Новоиспечённые владельцы земли воплощают свои архитектурные и дизайнерские фантазии под контролем специальной комиссии выставки. Впрочем, основа для фантазий остаётся традиционно финской: активное использование дерева, камня и кирпича, много света и воздуха, а в убранстве домов часто встречаются растения – как живые, так и в виде принтов на стенах и текстиле.

В городе Коувола под застройку была отдана историческая территория парка Пионеерипуйсто (названного так в честь сапёров, а не детей в красных галстуках) на берегу реки Кюмийоки. В 1911 здесь началось строительство российского гарнизона: военные должны были защищать мост на железнодорожном пути между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Часть гарнизонных строений из красного кирпича сохранилась до наших дней.

Сейчас же посетители не жалеют 26 евро за билет, приезжая из разных уголков Финляндии целыми семьями, с малышами и собаками. Они приходят за вдохновением, берут на заметку дизайнерские и архитектурные решения, присматриваются к материалам различных производителей и к результатам работы специалистов в сфере строительства: для последних участие в выставке становится неплохой рекламой. На территории выставки в павильонах компаний продают различные товары для интерьера, электронику, технику для работы в саду. И, конечно, среди посетителей проводится голосование: выбирают лучший объект выставки.

Одним из любимцев публики оказался двухэтажный дом Korea (от фин. korea – "красивый") с двумя террасами и стеклянной крышей. Элементы кровли способны выдерживать тяжесть снега, однако чтобы он не скапливался, крыша оборудована подогревом. Также этот дом выделяется тем, что он построен целиком из дерева, без использования бетона.

Реклама

TAVATON media
TAVATON media
Виктория Трифонова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Квартиру – музыкальную студию в старинном кирпичном здании, где раньше располагалась гарнизонная сауна, решила сделать музыкант-мультиинструменталист, автор песен и певица Элина Тикканен. На этом объекте работы еще не закончены.

Квартира в бывшей гарнизонной сауне

Не забывают финны и о пожилых людях. Для жителей старше 65 лет был построен специальный район Вирккуланкюля. Он состоит из 8 корпусов, в каждом из них находится по 4 квартиры, как однокомнатные, так и двухкомнатные. Дизайн интерьеров не повторяется, подчеркивая индивидуальность каждого жильца. Однако те, кто почувствовал себя одиноко, могут выйти в общую гостиную: поболтать с соседями или поиграть в шахматы.

Несколько домов предназначены для людей с ограниченными возможностями. Жилье становится удобным благодаря широким дверным проемам, просторным санузлам, оборудованным поручнями, кроватям-трансформерам. Регулировать можно не только высоту кроватей, но и кухонных шкафов. Пол выстелен специальным шероховатым покрытием, которое не скользит, даже если намокнет. Эти дома после выставки будут перемещены в местечко Лапинъярви. Там жилье в 40 "квадратов" будут сдавать в аренду за 600 евро в месяц.

Жилье для пожилых и людей с ограниченными возможностями

За тем, как люди двигались к своей мечте, порой можно было наблюдать онлайн. Например, в Sievitalo Unto, площадью 146 квадратов, заселится молодая пара, рассказывающая об этапах строительства своего дома в личном блоге.

Некоторые планировки являются типовыми и могут быть повторены. Например, приобрести дом с четырьмя комнатами площадью 103 кв. м можно почти за 300 тысяч евро. Это компактный одноэтажный дом, в котором разместились три спальни, кухня-гостиная, терраса и навес для автомобиля. Дом очень светлый благодаря высоте потолков 2,9 м и панорамным окнам.

Жить стильно и с комфортом. Финны построили дизайнерский квартал на месте бывшего русского гарнизона

На территории микрорайона расположился детский сад, неподалеку находятся магазины и школа.

Виктория Трифонова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

После завершения строительства хозяева обязаны на месяц открыть дом для посетителей. Посмотреть на дизайнерский квартал можно будет и после завершения выставки – правда, уже только снаружи, но зато бесплатно. Дома за редким исключением останутся здесь. В большинство зданий владельцы въедут сразу после выставки.

Ярмарка продлится до 11 августа, по оценкам организаторов, её посетит около 150 тысяч человек. Всего в выставке принимают участие 33 объекта. Каждую неделю для посетителей проводятся концерты, развлекательные и тематические мероприятия. Первая неделя была посвящена хобби, c 22 июля идет черёд дизайна, c 29 июля в центре внимания окажется ремонт, а темой заключительной недели станет «История и будущее». В эти дни на выставке будут работать гиды, рассказывающие об истории города Коувола и самого района Пионеерипуйсто.

В 2020 году мероприятие отметит своё 50-летие в Туусула – городе, где проходила первая Asuntomessut. В 2021 году принимать гостей будет Лохья, а в 2022 – Наантали.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)
23.07.2019 13:26

Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный
ООО «Терминал-Ресурс»
23.07.2019 13:04

«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».
«Главстрой Санкт-Петербург»
23.07.2019 11:19

Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.07.2019 10:51

В Парголово построят школу на 1650 мест

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.
pixabay.com
23.07.2019 10:05

Кому положена премия

Может ли положение о премировании по организации распространяться не на всех работников, а только на работников подразделений, указанных в Положении о премировании и не будет ли это являться ущемлением прав (дискриминацией) остальных работников, не получающих премию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
ГК «КВС»
22.07.2019 17:05

ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».
ГК «КВС»
22.07.2019 16:37

Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?
«Аквилон Инвест»
22.07.2019 15:04

ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.
ГК «Эталон»
22.07.2019 15:00

«Строительный трест» вывел в продажу виллу с полной отделкой

Компания «Строительный трест» вывела на рынок уникальный объект в составе одного из своих загородных проектов – коттеджного поселка премиум-класса «Озерный край» в Токсово.
ГК «Эталон»
22.07.2019 13:17

На жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ» снижена ставка по ипотеке

На строящиеся объекты компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») начала действовать акция от ПАО «Промсвязьбанк»*.
Glorax Development
22.07.2019 13:01

VII квартал жилого комплекса Golden City набирает высоту

На площадке VII квартала Golden City на намывных территориях Васильевского острова активно ведется возведение жилой части дома – корпус второй очереди проекта набирает высоту и уже возвышается над побережьем Финского залива.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
22.07.2019 12:38

В «Новом Лесснере» и «Новом Оккервиле» доступна семейная ипотека от 5% годовых

В жилых комплексах «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» доступна льготная ипотека со ставкой от 5% годовых от ПАО «Банк ВТБ».