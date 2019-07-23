Дом мечты с историей. Финны построили дизайнерский квартал на месте русского гарнизона

Квартира, переделанная из мужской сауны, роскошный дом со стеклянной крышей, специальные блоки для пожилых и людей с ограниченными возможностями. В городе Коувола вырос целый дизайнерский квартал, который собрал всё лучшее, что финны ценят в жилье.

TAVATON media

Строительство велось в рамках выставки жилья Asuntomessut, ежегодно проходящей в разных городах Финляндии. За пару лет до проведения мероприятия участки земли в необычном районе, где просто так дом построить было бы невозможно, выставляют на продажу физическим и юрлицам. Новоиспечённые владельцы земли воплощают свои архитектурные и дизайнерские фантазии под контролем специальной комиссии выставки. Впрочем, основа для фантазий остаётся традиционно финской: активное использование дерева, камня и кирпича, много света и воздуха, а в убранстве домов часто встречаются растения – как живые, так и в виде принтов на стенах и текстиле.

В городе Коувола под застройку была отдана историческая территория парка Пионеерипуйсто (названного так в честь сапёров, а не детей в красных галстуках) на берегу реки Кюмийоки. В 1911 здесь началось строительство российского гарнизона: военные должны были защищать мост на железнодорожном пути между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Часть гарнизонных строений из красного кирпича сохранилась до наших дней.

Сейчас же посетители не жалеют 26 евро за билет, приезжая из разных уголков Финляндии целыми семьями, с малышами и собаками. Они приходят за вдохновением, берут на заметку дизайнерские и архитектурные решения, присматриваются к материалам различных производителей и к результатам работы специалистов в сфере строительства: для последних участие в выставке становится неплохой рекламой. На территории выставки в павильонах компаний продают различные товары для интерьера, электронику, технику для работы в саду. И, конечно, среди посетителей проводится голосование: выбирают лучший объект выставки.

Одним из любимцев публики оказался двухэтажный дом Korea (от фин. korea – "красивый") с двумя террасами и стеклянной крышей. Элементы кровли способны выдерживать тяжесть снега, однако чтобы он не скапливался, крыша оборудована подогревом. Также этот дом выделяется тем, что он построен целиком из дерева, без использования бетона.

Реклама



Квартиру – музыкальную студию в старинном кирпичном здании, где раньше располагалась гарнизонная сауна, решила сделать музыкант-мультиинструменталист, автор песен и певица Элина Тикканен. На этом объекте работы еще не закончены.

Не забывают финны и о пожилых людях. Для жителей старше 65 лет был построен специальный район Вирккуланкюля. Он состоит из 8 корпусов, в каждом из них находится по 4 квартиры, как однокомнатные, так и двухкомнатные. Дизайн интерьеров не повторяется, подчеркивая индивидуальность каждого жильца. Однако те, кто почувствовал себя одиноко, могут выйти в общую гостиную: поболтать с соседями или поиграть в шахматы.

Несколько домов предназначены для людей с ограниченными возможностями. Жилье становится удобным благодаря широким дверным проемам, просторным санузлам, оборудованным поручнями, кроватям-трансформерам. Регулировать можно не только высоту кроватей, но и кухонных шкафов. Пол выстелен специальным шероховатым покрытием, которое не скользит, даже если намокнет. Эти дома после выставки будут перемещены в местечко Лапинъярви. Там жилье в 40 "квадратов" будут сдавать в аренду за 600 евро в месяц.

За тем, как люди двигались к своей мечте, порой можно было наблюдать онлайн. Например, в Sievitalo Unto, площадью 146 квадратов, заселится молодая пара, рассказывающая об этапах строительства своего дома в личном блоге.

Некоторые планировки являются типовыми и могут быть повторены. Например, приобрести дом с четырьмя комнатами площадью 103 кв. м можно почти за 300 тысяч евро. Это компактный одноэтажный дом, в котором разместились три спальни, кухня-гостиная, терраса и навес для автомобиля. Дом очень светлый благодаря высоте потолков 2,9 м и панорамным окнам.

На территории микрорайона расположился детский сад, неподалеку находятся магазины и школа.

После завершения строительства хозяева обязаны на месяц открыть дом для посетителей. Посмотреть на дизайнерский квартал можно будет и после завершения выставки – правда, уже только снаружи, но зато бесплатно. Дома за редким исключением останутся здесь. В большинство зданий владельцы въедут сразу после выставки.

Ярмарка продлится до 11 августа, по оценкам организаторов, её посетит около 150 тысяч человек. Всего в выставке принимают участие 33 объекта. Каждую неделю для посетителей проводятся концерты, развлекательные и тематические мероприятия. Первая неделя была посвящена хобби, c 22 июля идет черёд дизайна, c 29 июля в центре внимания окажется ремонт, а темой заключительной недели станет «История и будущее». В эти дни на выставке будут работать гиды, рассказывающие об истории города Коувола и самого района Пионеерипуйсто.

В 2020 году мероприятие отметит своё 50-летие в Туусула – городе, где проходила первая Asuntomessut. В 2021 году принимать гостей будет Лохья, а в 2022 – Наантали.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»