В сталинском доме в Автово огонь уничтожил пятикомнатную квартиру. Досталось и Совкомбанку под погорельцами

Сотрудники МЧС потушили пожар, вспыхнувший в доме сталинского периода в Кировском районе Петербурга 23 июля. Вместе с балконом сгорела квартира, работа расположенного тремя этажами ниже банка остановлена.

Как сообщили в городском ГУ МЧС, заявка о возгорании в шестиэтажке на проспекте Стачек, 88, поступила немногим позже девяти утра. К десяти часам полыхал балкон с колоннами, горела обстановка в квартире на четвёртом этаже дома 1939 года постройки.

Огонь распространился по всем пяти комнатам, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В 11:40 силами четырёх расчётов пожар ликвидирован.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.

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Тушение пожара, по всей видимости, не прошло без последствий для соседей снизу. Занимающий первый этаж офис Совкомбанка закрылся до двух часов дня, сообщили по горячей линии.