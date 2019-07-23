Глава Комитета против пыток получит тысячу евро за задержание на митинге. ЕСПЧ увидел в этом нарушение его прав

Европейский суд по правам человека посчитал противозаконным задержание руководителя Комитета против пыток Игоря Каляпина на Марше несогласных в Нижнем Новгороде в 2007 году. Москве придется заплатить.

«Суд единогласно постановил, что <...> имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции; пункта 5 статьи 5 Конвенции (право на личную свободу и неприкосновенность). <...> Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев 1000 евро (одну тысячу евро)», – сообщается 23 июля в решении суда, которое опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Помимо этого, Россия должна возместить руководителю Комитета против пыток 2600 евро судебных издержек.

Каляпина задержали на несогласованной акции «Марш несогласных» в Нижнем Новгороде в 2007 году, куда, по его словам, он пришел наблюдать за действиями полиции. После трех часов в отделении его опустили без протокола.

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Активист пытался подавать жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, но российские суды признавали действия полицейских законными. После этого Каляпин обратился в ЕСПЧ.