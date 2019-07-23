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Бизнес
23.07.2019 12:08
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В работе сервиса «Яндекс.Шеф» возник массовый сбой. Клиенты жалуются на испорченные продукты и списание денег за отмененные доставки

Сервис доставки еды «Яндекс.Шеф» столкнулся с массовыми сбоями. Как сообщают  в группе «ВКонтакте» клиенты компании, они уже третий день испытывают проблемы с получением заказов.

В частности, пользователи указывают, что получают испорченные продукты, а также жалуются на ошибки в сборке заказов, адресе и времени доставки. Кроме того, по их словам, компания предупреждает об отмене заказа, но все равно списывает деньги. Связаться со службой поддержки при этом невозможно, указывают потребители.

Сам «Яндекс.Шеф» 21 июля опубликовал сообщение о том, что вынужден отменить часть заказов из-за проблем у логистического партнера. «На этой неделе при перевозке наших ужинов логистической компанией возникла угроза несоблюдения температурного режима. Мы приняли решение  списать часть заказов, чтобы исключить риск», – пояснила компания.

«Яндекс.Шеф» пообещал связаться с клиентами и предложить возможные варианты для решения возникшей ситуации. 

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В ответах на возмущенные комментарии клиентов от 23 июля компания признает, что служба поддержки сейчас перегружена, и просит описать ситуацию в личных сообщениях. При этом компания утверждает, что в тех заказах, которые все-таки были доставлены, продукты гарантированно свежие. «Фонтанка» направила запрос в «Яндекс.Шеф».

Сервис «Яндекс.Шеф» создан на базе петербургского стартапа «Партия еды», присоединившегося к foodtech-направлению «Яндекс.Такси». Он начал работу в марте 2019 года Петербурге и Москве, где  было  развернуто производство и собственная доставка.

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