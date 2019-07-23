«Зенит» снова пытается купить подешевевшего Лаксальта. Теперь уже у «Милана»

Футбольный клуб «Зенит» вновь пытается приобрести защитника «Милана» Диего Лаксальта. Как сообщает 23 июля Calciomercato, представители петербургской команды уже приступили к переговорам по поводу покупки игрока.

Также футболистом интересуются клубы Серии А, в том числе «Торино». Руководство «Милана» рассчитывает получить за Лаксальта 14 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Лаксальт провел 29 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Напомним, в 2018 году «Зенит» уже вел переговоры по покупке игрока с его тогдашним клубом – «Дженоа». Сообщалось, что итальянцы готовы были продать его за 18 млн евро, а сам игрок согласился на зарплату в 2,5 млн евро. В итоге защитник выбрал «Милан». Отметим, что, по данным сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость Лаксальта уменьшилась с 18 млн до 13 млн евро.

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Он выступал на чемпионате мира по футболу в 2018 году за сборную Уругвая. Стал одним из лучших игроков своей национальной команды на турнире. В третьем матче группового этапа Россия — Уругвай (0:3) при счете 0:1 именно после его удара по воротам российской сборной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева попал в ворота Игоря Акинфеева.

Напомним, что летом-2019 «Зенит» приобрел пока только двух футболистов – полузащитника Алексея Сутормина у «Рубина» и защитника Дугласа Сантоса у «Гамбурга».