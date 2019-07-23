Скончался еще один пассажир «Яндекс.Такси», влетевшего в тягач на Обводном канале

Травмы пассажира «Яндекс.Такси», влетевшего в тягач на набережной Обводного канала в Петербурге утром 23 июля, оказались слишком тяжелыми. Мужчина 35 лет, которого сначала смогли вывести из состояния клинической смерти, скончался в больнице, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В этой связи уголовное дело по факту ДТП переквалифицировали по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель такси задержан, решается вопрос об аресте.

Авария произошла около четырех часов утра на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. В такси ехали трое, один из пассажиров погиб на месте, девушку 19 лет в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

При этом выяснилось, что водитель такси, 23-летний гражданин Узбекистана, был без прав – они ему вообще не выдавались, а мужчина за рулём тягача предположительно был в состоянии опьянения, поэтому скрылся с места аварии.

«Фонтанка» запросила комментарий у компании «Яндекс».