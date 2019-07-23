Происшествия
Ближайшему помощнику полпреда президента в УрФО предъявлено обвинение в государственной измене
Многолетний помощник полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьев получил статус обвиняемого в уголовном деле о государственной измене. Тем не менее он не оставляет надежду выйти из СИЗО.
О предъявлении обвинения действительному государственному советнику России 3 класса сообщил 23 июля представитель ФСБ в Московском городском суде.
«Постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и протокол его допроса», – предъявил следователь судье и попросил приобщить к материалам уголовного дела.
Мосгорсуд рассматривает жалобу Воробьева на постановление Лефортовского райсуда Москвы от 5 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший чиновник хочет ждать суда под домашним арестом.
Воробьев много лет работал с нынешним полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. На свою последнюю должность – помощника полпреда – обвиняемый был назначен год назад, 25 июля 2018-го. Арест сподвижника Цуканов назвал «крайне неприятной ситуацией».
39-летний Воробьев владеет польским языком, обучался в Варшаве государственному управлению. В 2010-х работал на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. По некоторым данным, он имел доступ к материалам Совета безопасности РФ.
Справка:
5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. В тот же день стало известно, что Воробьев – помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
39-летний помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьева в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.
В прошлом году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене, получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьева называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком.