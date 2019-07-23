Ближайшему помощнику полпреда президента в УрФО предъявлено обвинение в государственной измене

Многолетний помощник полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьев получил статус обвиняемого в уголовном деле о государственной измене. Тем не менее он не оставляет надежду выйти из СИЗО.

О предъявлении обвинения действительному государственному советнику России 3 класса сообщил 23 июля представитель ФСБ в Московском городском суде.

«Постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и протокол его допроса», – предъявил следователь судье и попросил приобщить к материалам уголовного дела.

Мосгорсуд рассматривает жалобу Воробьева на постановление Лефортовского райсуда Москвы от 5 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший чиновник хочет ждать суда под домашним арестом.

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Воробьев много лет работал с нынешним полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. На свою последнюю должность – помощника полпреда – обвиняемый был назначен год назад, 25 июля 2018-го. Арест сподвижника Цуканов назвал «крайне неприятной ситуацией».

39-летний Воробьев владеет польским языком, обучался в Варшаве государственному управлению. В 2010-х работал на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. По некоторым данным, он имел доступ к материалам Совета безопасности РФ.