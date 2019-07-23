Заблокированный в России Telegram вырвался в лидеры интернет-сервисов по продажам рекламы

Заблокированный мессенджер Telegram стал лидером по темпам роста продаж рекламы по итогам первой половины 2019 года.

Как пишет «Коммерсантъ» 23 июля, согласно исследованию компании Admitad, объем продаж товаров через Интернет составил в России около 60 млрд рублей. Оценка учитывала все каналы контент-маркетинга, а это социальные сети, блоги, мессенджеры, форумы и YouTube. В итоге выяснилось, что больше всего по модели CPA (Cost per Action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) растут продажи через мессенджеры, причем более 90% генерируют Telegram-каналы.

С начала 2019 года объемы проданной рекламы по этой модели в партнерской сети Admitad выросли на 57% до 520 миллионов рублей. Продажи через YouTube в первом полугодии выросли на 13% и составили в сети Admitad 443 млн руб. В YouTube-каналах лидируют магазины с товарами из Китая, на долю которых пришлось более половины продаж — 52%, или 226 млн руб.

Среди соцсетей сильнее всего внезапно выросли продажи в Twitter — на 141%. Через «ВКонтакте» продажи выросли на 53%, при этом на Instagram пока приходится не более 5% от общего объема продаж из социальных сетей.

«Коммерсантъ» отмечает, что, несмотря на рывок и лидерство в продаже рекламы, Telegram пока отстаёт по числу пользователей от других мессенджеров, используемых в России. Тем не менее, он входит в топ-3 сервисов.