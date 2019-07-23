«Занесло»: водитель Audi догнал попутного велосипедиста на Приморском шоссе

Велосипедист серьезно пострадал под колесами автомобиля в Приморском районе Петербурга утром 23 июля. Автомобилист объяснил, что его занесло.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:40 у дома №94 по Приморскому шоссе. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Audi с номерами Нижегородской области, двигаясь по шоссе из Петербурга в сторону Сестрорецка, сбил 44-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде в попутном направлении.

По словам автомобилиста, его машину занесло, добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району.

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В результате аварии велосипедист получил тяжелые травмы. Его доставили в городскую больницу №40 в Сестрорецке.