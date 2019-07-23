Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».

В Санкт-Петербурге заключена 200-я сделка по ипотечной программе «Семейная ипотека» от Банка ДОМ.РФ. Покупка 3–комнатной квартиры состоялась в 6 корпусе нового 21 квартала ЖК «Северная долина». Застройщик, компания «Главстрой Санкт-Петербург», и Банк поздравили Джорджа и Елену Лаюс и подарили памятные подарки.

В первом полугодии 2019 года в проектах «Главстрой Санкт-Петербург» с участием программы «Семейная ипотека» было заключено на 7% больше сделок, чем за весь 2018 год. Росту могли способствовать повышение информированности клиентов об условиях программы и улучшение условий кредитования: с апреля 2019 года право на получение льготной ставки для семей, в которых второй или последующий ребенок родился в 2018-2022 годах, сохраняется на весь период выплаты ипотеки. Ранее срок действия льготной ставки составлял от 3 до 8 лет.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»:

—Государственная программа с льготной процентной ставкой предоставляет новые возможности для семейных покупателей с детьми. За счет уменьшения ежемесячных платежей они могут приобрести собственное отдельное жилье или расширить жилплощадь, оформив покупку просторной квартиры. Как правило, семьи с детьми выбирают жилье с готовой отделкой, что позволяет сэкономить время и сразу переехать в новую квартиру. Предпочтение отдается рациональным эргономичным планировкам с достаточным пространством для проведения досуга и общения, помещениями для хранения вещей. Также для данной категории покупателей особенно важным является высокий уровень развития районной инфраструктуры, наличие поблизости от дома действующих и строящихся детских садов, школ, спортивных залов, медицинских центров.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

*Условия кредитования:

Сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 12 миллионов рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ставка – от 5,25% для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок.

Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Первоначальный взнос – от 20%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по пргограмме «Семейная ипотека» можно на сайте дом.рф.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.