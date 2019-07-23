Гидравлические испытания разбудили грязевой гейзер рядом с метро «Василеостровская». Усмирять его будут насосами

Подготовки к отопительному сезону не выдержала труба на Васильевском острове в Петербурге 23 июля. Пешеходы вынужденно обходят грязевые ванны стороной.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», источник пробудился на 6-й линии В.О. К одиннадцати утра бурлило напротив магазина оптики, мутная вода бодрыми ручейками стекала ниже по улице.

Течь дал трубопровод «Теплосети Санкт-Петербурга», которая во вторник проводит гидравлические испытания. В компании «Фонтанке» подтвердили ответственность за лопнувшую трубу, уточнив, что подтапливает у дома №23-25. Аварийная бригада огородила место прорыва и откачивает воду насосными установками.

Температура разбуженного гейзера не превышает 35 градусов. «Теплосеть» просит горожан не проверять её на себе и не спасать подтопленные автомобили. Ответственность предприятия застрахована.