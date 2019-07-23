Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском увеличилось до 12. Три ребенка — в реанимации

Двенадцать человек пострадали при пожаре, который вспыхнул в ночь на 23 июля в туркомплексе «Холдоми» в Хабаровском крае. Такие данные приводит Минздрав.

«В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погиб один ребенок», – цитирует заявление министерства здравоохранения РИА Новости.

По данным МЧС края, три ребёнка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, ещё один – в детском отделении в шоковом состоянии. Пятерым взрослым, которые также пострадали при ЧП, оказали необходимую помощь. Ранее губернатор края Сергей Фургал рассказал, что трое детей остаются в «крайне тяжелом состоянии – в состоянии комы».

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи работают на месте трагедии.

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Пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в 2:31 по местному времени. В это время в туркомплексе «Холдоми» находилось 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6.