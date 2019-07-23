РСПП: Чтобы выполнить требования закона «о суверенном Рунете», придётся создавать частные VPN-сети, а это почти невозможно

Чтобы защитить российский Интернет, потребуется строительство множества виртуальных частных сетей VPN, а это сложновыполнимая, почти невероятная задача.

О неподъемных мерах, предлагаемых Минкомсвязи в рамках реализации закона о «суверенном Рунете», сообщает 23 июля РБК. Эксперты издания отнеслись к задумке со скепсисом. Согласно проекту министерства, участники рынка должны организовать защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и программному обеспечению, используемым для определения сетевого адреса сайта в случае введения названия домена в адресной строке браузера. Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявляют, что это может обеспечить только создание VPN-соединений от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете. А это, по мнению опрошенных, налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».

Вероятно, что представленные проекты подзаконных актов просто ещё не доработаны, поэтому вызывают такую широкую дискуссию.

Исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев и вовсе считает предложения абсурдными. По его мнению, представленные на общественное обсуждение проекты подзаконных актов «содержат много абсурдных положений». «Закон настолько абсурдный, и это не раз подчеркивалось экспертами еще во время его рассмотрения Госдумой, что написать к нему достойную подзаконную базу — сложная задача», – говорит эксперт.

Реклама



Закон о «суверенном Рунете» был принят Госдумой в апреле 2019 года. РСПП просил Госдуму отклонить документ, утверждая, что реализация идеи создания «суверенного Интернета» может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, а расходы в конечном итоге лягут на самих операторов связи. Автор законопроекта о «суверенном Интернете», сенатор Андрей Клишас считает, что проблемы возможного ограничения работы Рунета «извне» серьезнее проблем операторов связи в России.