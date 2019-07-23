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23.07.2019 11:18
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Курсант, он же «кладмен». Службу военного на благо наркоторговли оценили в 9 лет строгого режима

Длительный срок в колонии строгого режима получил в Петербурге военнослужащий за незаконный оборот наркотиков. В свободное от учебы в ВМА время он становился «кладменом». 

О приговоре, вынесенном 2 июля, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ 23 июля. Сбыт, пересылку наркотиков и психотропов предъявили военнослужащему по контракту (курсанту) Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова старшине 1 статьи Сергею Щиченко. Промышлял он, говорится в материалах уголовного дела, в период с апреля по октябрь 2018 года. 

«Действуя в составе организованной группы, выполняя под руководством администратора интернет-магазина роль «кладмена», неоднократно используя анкетные данные различных граждан и вымышленных лиц, через курьерские транспортные кампании осуществлял пересылку психотропных веществ массой более 50 граммов и наркотических средств свыше 190 граммов в различные регионы Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

Щиченко отправили на 9 лет в колонию строгого режима. Он лишен воинского звания. Материалы в отношении его подельников выделены в отдельное производство и направлены по подследственности — в гражданский суд.

 

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