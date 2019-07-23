Петербургский спортсмен с инвалидностью установил два рекорда Европы на ЧМ по пауэрлифтингу

Магомед Джамалов, представитель сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу, установил два рекорда Европы и выполнил норматив мастера спорта международного класса (МСМК) на чемпионате мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили «Фонтанке» в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Турнир по парапауэрлифтингу (жим штанги) проходил в Казахстане в городе Нур-Султан. По итогам состязаний сборная команда России завоевала две золотые и две бронзовые медали и стала пятой в общекомандном зачете. Первое место у Китая, второе заняла сборная Нигерии, третье – Ирана.

Санкт-Петербург на мировом турнире был представлен тремя спортсменами. Марина Бекетова и Ирина Садовникова смогли войти в десятку сильнейших в своих весовых категориях. Магомед Джамалов занял четвертое место и установил два рекорда Европы (206 кг и 211 кг).

«Этот чемпионат мира был первый для меня, ответственность была колоссальной. Нам удалось реализовать задачу-минимум. Мы теперь официально подтвердили два рекорда Европы. Также я попал в шестерку сильнейших, благодаря чему могу подавать документы на звание МСМК. Сейчас очень сложное время для России, и вопрос об отборе на Паралимпиаду для нашей страны стоит остро. Предварительно мы отбираемся, но у нас будет последний турнир в апреле 2020 года, после которого будет 100% известно всё. С нашей стороны мы будем выкладываться максимально», – сказал Магомед Джамалов после соревнований.

Как указано на сайте Паралимпийского комитета России, чемпионат мира 2019 года также позволил российским спортсменам выполнить минимальные квалификационные требования к Играм 2020 года. В 2017 и 2018 годах Россия не принимала участие в международных рейтинговых турнирах из-за отстранения. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио будет разыграно 20 комплектов медалей в пауэрлифтинге спорта лиц с ПОДА.